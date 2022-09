Anche i candidati di Alternativa per l’Italia corrono nel collegio di Piacenza in vista delle elezioni politiche di questa domenica, 25 settembre. La creatura politica di Mario Adinolfi mette al centro la famiglia. i valori cristiani e i temi etici, ma non solo. Ecco l’intervento di Carlotta Toschi, portavoce regionale di Alternativa per l’Italia.