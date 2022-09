“Sconfinamenti”: incontri per la crescita culturale attraverso la lettura

Letture, narrazioni e letterature in movimento. È il progetto “Sconfinamenti” organizzato da Comune e biblioteca Passerini Landi di Piacenza. L’obiettivo dell’iniziativa è di sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura. Ci saranno laboratori per docenti, studenti e anche in carcere: il primo evento sarà venerdì con il professore Federico Batini dell’Università di Perugia, alle 15 alla Passerini Landi e alle 20.45 alla biblioteca Giana Anguissola. Come hanno spiegato gli organizzatori, “il progetto sarà incentrato sul tema della letteratura in movimento e migrante, oltre che sull’educazione al plurilinguismo”.

