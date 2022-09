Al via la Settimana Organistica: 7 appuntamenti e artisti internazionali

E’ una rassegna di grande interesse e valore artistico, pronta a proporre anche quest’anno una serie di eventi musicali e un concerto straordinario che vedranno esibirsi artisti internazionali, che si cimenteranno di volta in volta con le particolari sonorità di quattro organi piacentini. E’ la Settimana Organistica, in programma da domenica 25 settembre a domenica 6 novembre. Un cartellone di prestigio per celebrare il 69° anno di attività. Produzione e ideazione a cura del Gruppo Ciampi, sotto la direzione artistica di Claudio Saltarelli.

IL PROGRAMMA

Christopher Herrik

Quando: Domenica 25 settembre, ore 16.00

Dove: Chiesa di San Savino, via Giulio Alberoni 51

Musiche: J. S. Bach, M.L. Takle, I Farrington, Th Dubois, Ch. Praestholm ,P. Fletcher

Bernard Winsemius

Quando: Domenica 2 ottobre, ore 16.00

Dove: Basilica di Sant’Antonino, p.zza Sant’Antonino

Musiche: N. Bruhns, H Scheidemann, J.P. Sweelink, J.S. Bach

Dies San Sabiniensis

Quando: Domenica 9 ottobre, ore 21.00

Dove: Basilica di San Savino, via Giulio Alberoni 51

Poema di Claudio Saltarelli. Mistero saacro in un preambolo, un Atto formato da nove momenti e un Poststudio

Loriane LLorca

Quando: Domenica 16 ottobre, ore 16.00

Dove: Basilica di San Giovanni in Canale, via Croce 26

Musiche: J.S. BachS. Scheidt, Anonimo, J.P. Sweelink, A. de Cabezon, J. Cabanilles, G. Frescobaldi, A. Gabrieli

Thomas Ospital

Quando: Domenica 23 ottobre, ore 16.00

Dove: Basilica di Sant’Antonino, p.zza Sant’Antonino

Musiche: J.S. Bach, P. du Mage, E. du Caurroy, J. Ph. Rameau, Th. Ospital

Benjamin Righetti

Orario: Domenica 30 ottobre, ore 16.00

Dove: Basilica di San Savino, via Giulio Alberoni 51

J brahms, F. Delor, B. Righetti

Kamil Mika

Quando: Domenica 6 novembre, ore 21.00

Dove: Basilica di Santa maria di Campagna, Piazzale delle Crociate

Intavolatura di Yoannis de Lublino, J. Podbielski, L. C. Daquin, W. Herschel, W. A. Mozart, L. van Beethoven, R. Wagner, G. Bovet, V. Petrali.

