Industriando racconta la rinascita di Selta: “Puntiamo sui talenti locali”

Un’azienda dalla rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni che sta lavorando per tornare forte come un tempo. La puntata di stasera di Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà, entrerà nella sede di Selta a Cadeo, realtà industriale che progetta soluzioni di automazione in ambito energia e trasporti, apparati per le reti di Telecomunicazioni e servizi per la Cybersicurezza.

Nata a Milano nel 1972 e trasferitasi a Cadeo nel 1980, dopo decenni di successi a fianco di colossi come Olivetti, l’azienda ha vissuto delle fasi di difficoltà culminate con l’entrata in amministrazione straordinaria nel 2019. Selta si trova oggi all’inizio della sua seconda vita, dopo essere stata acquisita nel 2021 dal gruppo italiano Digitalplatforms: “Selta rappresenta per noi un grande valore, puntiamo molto su questa realtà con l’obiettivo di recuperare un ruolo attivo di partner tecnologico per tutto il sistema produttivo italiano”, dichiara l’amministratore delegato di Digitalplatforms Claudio Contini.

Selta ha attualmente in programma l’inserimento in organico di una decina di tecnici e ingegneri nella propria sede piacentina, nell’ottica di ripristinare le proprie potenzialità: “Abbiamo bisogno di rinnovare le risorse dell’azienda, quindi le scuole e le università per noi sono preziosissime”, spiega il VP Infrastructures Fernando Leonardi. “Abbiamo riaperto stage e condotto lezioni negli atenei, è anche il nostro modo di essere presenti sul territorio. Vogliamo dare ai giovani un futuro che sia diverso da quello che c’è stato negli ultimi cinque anni, il nostro è un rilancio focalizzato sull’innovazione, l’Internet delle cose e nuove risorse”.

