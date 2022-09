Bancarelle vintage, musica e antiquariato: domenica torna in via Roma “Matti da galera”

La Festa dei “Matti da Galera” è pronta per arrivare in quartiere Roma. Lo farà domenica 2 ottobre in via Roma, in via Tibini, ai giardini Merluzzo e in piazzetta Santa Maria per tutta la giornata con bancarelle di vintage e antiquariato, laboratori per bambini e adulti, concerti e animazione. Il programma vede uniti l’Associazione Quartiere Roma, i Matti da Galera, le Portinaie di via Roma, Mondo Aperto, Fabbrica & Nuvole in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Tante sono le iniziative a cominciare dal tradizionalissimo Via Roma Street Market, il mercatino di antiquariato e vintage dislocato lungo tutta via Roma dall’incrocio con via Pozzo fino a piazzetta Santa Maria dalla mattina fino alla sera. In via Tibini la giornata coinciderà con i festeggiamenti per i vent’anni di Mondo Aperto e il primo anno di apertura della Casa delle Parole: alle 11.00 è in programma il laboratorio “Mani in pasta con l’argilla”, alle 15.00 il concerto jazz e swing con gli Etesia, alle 16.00 un buffet e altre proposte.

Diversi sono i momenti musicali previsti: alle 16.00 in via Roma suonerà la Banda Isacco, mentre alle 18.00 i Link Quartet faranno tappa ai giardini Merluzzo. Sempre lì, nel corso del pomeriggio sono in programma diversi laboratori: quello creativo del Centro per le famiglie con “Pappa e Pero” dedicato alla Festa dei nonni e intitolato “Un ricordo in cornice” con l’obiettivo di costruire una cornice con materiale di recupero inizierà alle 15.30 e chiederà ai bambini di portare una foto da regalare ai nonni. Alla stessa ora anche gli studenti del liceo Cassinari proporranno un laboratorio pittorico per i più piccoli. I ragazzi dell’artistico saranno presenti per tutta la giornata con un’esposizione di loro opere anche in Piazzetta Santa Maria e alla Scuola azzurra di via Roma. Proprio l’associazione di Bernardo Carli incomincia coi festeggiamenti già domani, sabato, con le serenate improvvisate e inaspettate a cura del danzatore e coreografo Riccardo Buscarini per entrare nel vivo domenica con il mercatino libri, la mostra di Marco Vaccari e i banchetti delle Mani delle Donne e delle Portinaie con le magliette della festa dei Matti.

Da segnalare anche la settima edizione del concorso letterario legato allo scambio libri dei giardini Merluzzo e organizzato dalla Luppoleria: quest’anno il tema sarà “Allarme! Spariti i giardini Merluzzo” e l’iniziativa sarà presentata nel corso della giornata. Infine per la prima volta sarà conferita anche la Lupa d’oro a chi, sia ambulante sia cittadino, porterà con sé l’oggetto più Matto. Da Galera, ovviamente.