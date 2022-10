Ricerca storica e fantasia si fondono nei romanzi di Massimo Rozzoni

Tutto è iniziato con una frase scritta e poi lasciata in un cassetto. Da quelle parole, una in fila all’altra, sono nati due romanzi e il terzo è in cantiere. “Il seme del palissandro”, tradotto in inglese e “La casa di Mary e Abram”. A scriverli Massimo Rozzoni, piacentino classe ‘59, che qualche anno si fa si è lanciato in questa avventura: scrivere romanzi storici, partendo da una sua passione: la ricerca. I personaggi che popolano i suoi libri sono in parte reali e in parte immaginari.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà