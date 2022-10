Ottanta espositori, seimila metri quadrati di area espositiva, più di cento tra laboratori e work-shop e cinquemila visitatori.

Sono i numeri resi noti dagli organizzatori della prima edizione di Mi Piace Crea, evento fieristico dedicato alla creatività hand-made che negli spazi di Piacenza Expo ha messo in mostra creazioni artigianali e oggetti unici realizzati in carta, legno, cuoio, tessuto, metallo, ceramica e anche con fibre e materiali riciclati.

I tantissimi visitatori che nel week-end hanno affollato gli spazi di Piacenza Expo non hanno soltanto potuto ammirare oggetti unici, artigianali e realizzati interamente a mano, ma hanno anche potuto apprendere i rudimenti di questa arte legata alla manualità e affinare le proprie tecniche operative attraverso la partecipazione agli oltre cento laboratori allestiti nel Padiglione 1.

Mentre cala il sipario su Mi Piace Crea, Piacenza Expo è già al lavoro per il prossimo evento fieristico in calendario il 15 e il 16 ottobre: Via Emilia Classic, rassegna dedicata al mondo delle due e delle quattro ruote vintage, al motorismo sportivo e al mototurismo.

