Non si ferma l’arrivo di minori stranieri non accompagnati: 70 in tre mesi

L’allarme era già stato lanciato il mese scorso, ora la situazione è addirittura peggiorata.

Sono 70 gli immigrati minorenni non accompagnati giunti a Piacenza negli ultimi tre mesi: 23 in luglio, 27 in agosto e 20 in settembre. Sono arrivati passando dalla regione dei Balcani o dal Mediterraneo. Alcuni di loro sono egiziani, pakistani, afghani e tunisini.

Il Comune, attraverso i Servizi sociali, sta monitorando i numeri, in forte crescita rispetto al passato. Come ipotizza l’assessore Nicoletta Corvi, potrebbe rendersi necessario individuare una terza struttura di accoglienza in aggiunta alle due già esistenti. A questo riguardo, Palazzo Mercanti ha trovato già la disponibilità da parte delle suore scalabriniane.

Il servizio completo di Simona Segalini su Libertà.