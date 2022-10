L’imprenditore piacentino Vincenzo Licari, titolare di una gelateria e di un’enoteca in centro storico a Piacenza, si è fatto portavoce di tanti colleghi, messi in ginocchio da bollette e rincari. Ieri il suo grido d’aiuto è arrivato in prima serata su Rete 4. “Chiediamo aiuti concreti – spiega – o molti di noi saranno costretti a chiudere i battenti”.