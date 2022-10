Assemblea On Er: Bologna Fiere, agricoltura, sicurezza e carnevali storici

L’aumento della partecipazione azionaria della Regione in Bologna Fiere, la programmazione dei fondi europei per l’agricoltura, incidenti sul lavoro e sicurezza e la nuova legge per valorizzare i carnevali storici. Questi i temi centrali della 26° puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta le attività dell’Assemblea legislativa. La puntata andrà in onda su Telelibertà questa sera dopo il Tgl delle 19.30.

Per quanto riguarda l’aumento della partecipazione azionaria della Regione in Bologna Fiere si tratta dell’acquisizione di un ulteriore quota di 2,5 milioni di euro. Con una nuova legge l’Assemblea legislativa ha dato il via all’aumento di capitale nell’expo bolognese. L’intervento si inserisce all’interno del Piano industriale 2022-2026, presentato dalla società che gestisce il quartiere fieristico, che prevede investimenti per 46 milioni di euro ne prossimi 5 anni.

L’Assemblea legislativa ha anche dato il via libera al documento collegato al piano di sviluppo rurale che definisce le risorse da destinare alle imprese del settore per il prossimo quinquennio: oltre 913 milioni di euro complessivi di cui 162,5 di fondi regionali. Si tratta della cifra più alta mai assegnata, con 132 milioni in più rispetto alla precedente programmazione.

Infine, il Consiglio regionale ha approvato una legge sui carnevali storici dell’Emilia-Romagna. Per valorizzare adeguatamente questo tipo di manifestazioni storiche del territorio si potrà contare su un contributo regionale.