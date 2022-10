“Scarpette rosse”, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “24 ore (Trapped)”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, presenta “24 ore (Trapped)”, un thriller classico del 2002 diretto da Luis Mandoki, interpretato da Charlize Theron, Kevin Bacon, la cantante Courtney Love e una piccola Dakota Fanning agli inizi della sua carriera.

Il protagonista Joe Hickey è uno spietato e intelligente criminale convinto di avere tra le mani il crimine perfetto: rapire figli di famiglie ricche e entro 24 ore ottenere un lauto riscatto. Ma l’ennesima estorsione

non funziona come dovrebbe: i tre si trovano di fronte non una famigliola spaventata e pronta ad arrendersi, ma una coppia pronta a ripagare i criminali con la stessa moneta.

