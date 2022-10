Torna “Satiri di Storie Festival”: tre appuntamenti nel fine settimana

E’ in programma venerdì 7 e domenica 9 ottobre l’edizione 2022 del festival “Satiri di storie”, realizzata con il sostegno del bando “Giovani Protagonisti”.

Il programma del festival prevede tre appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. Venerdì 7 ottobre, alle ore 21, al Baciccia si terrà la cena con spettacolo-concerto “Romeo & Giulietta” a cura dell’associazione “Tournée da Bar”: in scena due attori e un musicista accompagnano il pubblico a riscoprire la storia dei due amanti veronesi, tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali, commuovendo e divertendo, in un crescendo mozzafiato. Per prenotazioni è necessario contattare il numero 0523 606684.

Domenica 9 ottobre, dalle 17 alle 21, presso ChezArt in via Taverna 14/16, avrà luogo il “Workshop di scrittura comica” con l’autore, umorista e conduttore radiofonico Daniele Villa: dallo studio del genere comico fino agli otto punti per scrivere una battuta, i partecipanti impareranno come far sorridere e suscitare risate spontanee. Prenotazione al 3294006138.

Sempre domenica 9 ottobre, alle 21, presso il Teatro Trieste 34 in via Trieste 34, l’attrice e cabarettista Rita Pelusio interpreterà il monologo teatrale “Eva, diario di una costola”: Eva, sì, ma quale Eva? Eva è una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fool irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un’altra cosa. Ingresso con prenotazione obbligatoria al 3385429979.

