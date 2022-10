“Un passo nel mondo”: K-pop, idoli e rigidità: viaggio in Corea del Sud. Podcast

Nulla è come la Corea. Tutto è come la Corea. La sensazione di trovarsi in un’altra galassia – forse è davvero così – si fonde a un panorama di marchi ormai esportati in qualsiasi parte del mondo: auto, telefonini e tecnologia, ma anche la musica (K-pop), il cinema (K-drama) e la moda (K-fashion). La capitale Seoul, con un’area metropolitana di 25 milioni di abitanti, svela segreti e curiosità in ogni angolo, scorci a tratti inimmaginabili e inediti per i nostri occhi, insieme a un mix di intrattenimento e riferimenti culturali sempre più conosciuti in Occidente. Ecco il reportage dalla Corea del Sud nel podcast “Un passo nel mondo” a cura del giornalista Thomas Trenchi. Editing e sound design di Matteo Capra.

