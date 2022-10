Cinema d’argento, da mercoledì riparte la rassegna dedicata alla terza età

Torna l’atteso appuntamento con il Cinema d’argento, rassegna di film in programma alla Multisala Politeama, promossa dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e riservata ai pensionati residenti in città. Otto le proiezioni in cartellone – ogni mercoledì con inizio alle 15.00 – tra il 12 ottobre e il 30 novembre, per poi riprendere, dopo la pausa legata alle festività natalizie, tra gennaio e marzo 2023.

“Come è sempre avvenuto nelle più recenti edizioni dell’iniziativa – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi – si alterneranno proposte a ingresso gratuito e pellicole, scelte tra le migliori in programmazione attualmente, al costo agevolato di 3 euro. Grazie alla preziosa collaborazione con il Politeama, anche quest’anno possiamo integrare l’offerta ricreativa per la terza età con le suggestioni e la magia del grande schermo, che da sempre rappresenta un elemento di socialità e un’opportunità di arricchimento culturale da condividere”.

Il primo titolo ad accesso gratuito, mercoledì 12 ottobre – quando l’assessore Corvi sarà presente, prima dell’inizio del film, per portare il saluto dell’Amministrazione – è “Settembre”, la cui regista Giulia Louise Steigerwalt ha ottenuto il Nastro d’Argento come miglior esordiente dietro la macchina da presa, oltre alle candidature del film come miglior commedia e dei due protagonisti, Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio, come migliori attori.

La settimana successiva, mercoledì 19 ottobre, proiezione alla tariffa ridotta di 3 euro, così come il 2, il 16 e il 30 novembre. Ingresso gratis, invece, mercoledì 26 ottobre per “Finale a sorpresa” con Penelope Cruz e Antonio Banderas, il 9 novembre con “Corro da te” di Riccardo Milani, che annovera un cast di iconici volti italiani tra cui Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Michele Placido e Piera Degli Esposti, nonché il 23 novembre per “Downton Abbey 2 – Una nuova era”.