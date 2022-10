Riparte l’università popolare di Auser Piacenza. “Filosofia, musica, lingue e burraco”

Non si finisce mai di imparare. Con questo detto, tanto vecchio quanto sempre di moda, l’Università popolare “G.Malvermi” di Auser Piacenza riprende le attività per l’anno accademico 2022/2023, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Saranno ben 17 i corsi che si potranno frequentare, nella sede di via San Siro 74. “Quest’anno proponiamo un rifacimento di quanto fatto in passato, ma con dei miglioramenti e tanti corsi che vanno dalla lingua al burraco, che è il lato più divertente, poi filosofia, storia e tutto ciò che può stimolare l’interesse che in realtà c’è sempre stato nei nostri studenti. Noi cerchiamo sempre di trovare argomenti per migliorare la vita della terza età e per tenerla viva e adeguata ai nostri tempi per indagare su se stessi” così il presidente Auser Piacenza Giorgio Reggiani ha introdotto l’annata 2022/2023 nel corso della presentazione ufficiale che si è tenuta ieri a Palazzo Ghizzoni Nasalli, insieme a Linda Pampari di Uniauser e alla presenza di Mario Magnelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, dell’assessore alla cultura Christian Fiazza e ad Anna Salfi di Auser regionale.

Tra i corsi proposti quello di musica, “Invito all’ascolto” con Gian Francesco Amoroso, astronomia a cura del Gruppo Astrofili dal titolo “Viaggio nel cosmo”. Due i corsi che trattano di filosofia, uno a cura di Mauro Beltrami con un confronto tra Oriente e Occidente, e l’altro di Cristina Bonelli in cui si indagherà il tema della “vita felice”. In cattedra anche il medico Renato Zurla sul “Ben invecchiare”, e ancora “Sulle tracce dei pellegrini” con Alessio Fontana e “Piacenza nel Ducato farnesiano” con Stefano Pronti, il “paradiso di Dante” a cura di Stefano Quagliaroli e un corso che si propone di fornire “Uno sguardo profondo nell’esistenza creativa dell’uomo” con don Giovanni Costantino.

Tratterà “Il piacere della scoperta” Valentina Zorzi, inoltre, gli immancabili corsi di inglese con i docenti Patricia Villa, Elena Arquati e Graziella Molinari, di spagnolo con Maria del Pilar Rodriguez e di francese con Isabelle Anne Detrez a cui si aggiungono gli appuntamenti di Burraco con Danila Veneziani e lo sportello gratuito “Soccorso informatico”. Anche quest’anno, infine, si terranno conferenze gratuite e aperte a tutti su salute, economia, ambiente e diritti dei cittadini. Per iscriversi è necessario chiamare lo 0523/1725250 dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (email [email protected]).