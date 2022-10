Teatro gioco vita: successo per la tournée in Germania con lo spettacolo “Moun”

Successo per “Moun” di Teatro Gioco Vita in Germania, dove lo spettacolo è andato in scena al Festival di internazionale di teatro d’ombre di Schwäbisch Gmünd. E così il centro di produzione teatrale piacentino diretto da Diego Maj prosegue le tournée all’estero, che in questa stagione 2022/2023 stanno riprendendo a pieno ritmo dopo il periodo dell’emergenza sanitaria.

Lo spettacolo tratto da “Moun” di Rascal e diretto da Fabrizio Montecchi è andato in scena al Theaterwerkstatt (Laboratorio di teatro) di Schwäbisch Gmünd nell’ambito della dodicesima edizione dell’Internationale Schattentheater Festival” che ha preso il via il 7 ottobre e proseguirà fino al 13 ottobre.

In questi giorni in Germania oltre all’attrice protagonista Deniz Azhar Azari e alla tecnica Rossella Corna impegnate nella messa in scena dello spettacolo, la responsabile tecnica della compagnia d’ombre Anna Adorno.

“Moun” – portata dalla schiuma e dalle onde è una creazione del 2016 con la regia e le scene di Fabrizio Montecchi, le sagome di Nicoletta Garioni (dalle illustrazioni di Sophie), le musiche di Paolo Codognola, le coreografie di Valerio Longo, i costumi di Tania Fedeli e il disegno luci di Anna Adorno. Dedicato a un pubblico dai 5 ai 10 anni, è uno spettacolo che, nonostante tratti temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, trasmette un senso di grande serenità. Questa leggerezza poetica è resa sulla scena da immagini d’ombra dai toni pastello, acquerellati, e da ritmi calmi e distesi, che donano un’atmosfera di pace che informa tutta l’azione scenica e anche la recitazione.

Lo Schwäbisch Gmünd International Shadow Theatre Festival diretto da Reiner Reusch si svolge a cadenza triennale ma a causa del covid l’ultima edizione risale a quattro anni fa. Grazie a questa vetrina, nel mese di ottobre Schwäbisch Gmünd diventa la “capitale del teatro delle ombre”: per una settimana artisti provenienti da tutto il mondo mostrano le affascinanti possibilità tecniche e artistiche che l’arte che si basa sulle luci e sulle ombre ha da offrire. Fondato nel 1988, questo festival è il più antico e in pratica l’unico al mondo specificatamente ed esclusivamente dedicato al teatro d’ombre contemporaneo. Nessun’altra vetrina offre ad artisti e pubblico un’opportunità migliore per conoscere e sperimentare lo sviluppo contemporaneo di questa forma d’arte secolare che è il teatro d’ombre, con una programmazione che propone spettacoli per grandi e piccoli, occasione per uno scambio di idee e incontri artistici nella cittadina tedesca.

Per Teatro Gioco Vita si tratta di un ritorno allo Schwäbisch Gmünd International Shadow Theatre Festival, dove nel 2015 era andato in scena con successo “Il cavaliere inesistente”.