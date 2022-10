“Che Classe”, torna per la sesta edizione: al via lunedì. Scelta del tema su Instagram

Sesta edizione per il gioco di Libertà che premia le scuole del territorio piacentino: torna infatti Che Classe, pronto a tenervi compagnia nelle settimane che ci porteranno fino alle soglie del Natale!

Stanno per riaprire le “urne digitali” per permettervi di votare e sostenere la vostra classe preferita. E intanto, su Instagram, potete votare il tema da assegnare ai nostri piccoli partecipanti per completare i propri elaborati!!

Le votazioni

Anche quest’anno le votazioni saranno completamente online: sulla home del sito www.liberta.it sarà presto pubblicato il banner dedicato al gioco sul quale potrete cliccare per raggiungere la piattaforma dedicata al voto.

Dal 17 ottobre si inizierà a votare sul serio: per ogni utente registrato sarà possibile votare una sola volta al giorno, selezionando dai menù a tendina la propria classe d’elezione.

Le votazioni saranno aperte fino all’11 dicembre, tutti i giorni.

Naturalmente, vi terremo ben informati durante tutte le settimane di gioco; ogni lunedì, mercoledì e domenica vi terremo compagnia con le pagine e le notizie dedicate al gioco.

I bonus

Torna anche nella sesta edizione la possibilità di incrementare il punteggio della propria classe grazie ai bonus: 5 punti (fino ad un massimo di 50) per ogni elaborato, dai disegni alle poesie, inviato alla mail [email protected] sul tema indicato tra le pagine del gioco, e ben 3 punti in più al giorno grazie ai codici bonus esposti al Centro Commerciale Gotico! Come per l’edizione precedente, un codice bonus verrà esposto (a partire da mercoledì 19 ottobre) ogni mercoledì e domenica del gioco all’interno della Galleria del Centro Commerciale Gotico. Tale codice bonus, se inserito in fase di votazione nell’apposito spazio, aumenterà di 3 punti il valore del singolo voto. Il codice rimarrà esposto solo per le intere giornate di mercoledì e domenica, e sarà diverso ogni volta.

I social

Anche quest’anno inoltre, parte del gioco sarà nelle vostre mani: sul canale instagram di Libertà @liberta1883, il mercoledì precedente al “cambio” di tema (e in questo caso proprio oggi, per 24 ore) sarete voi a scegliere, tra le opzioni proposte, quale sarà il tema al centro dei vostri elaborati per le prossime due settimane.

I premi

E parliamo anche di cosa vi aspetta alla fine di questo lungo ed edificante percorso!

Anche quest’anno i premi consisteranno in materiale scolastico da portare nelle classi e nelle scuole: un impegno che Libertà porta avanti da ormai cinque anni, quello di sostenere gli istituti scolastici del nostro territorio con oggetti utili, dalla cartoleria ai giocattoli.

I più affezionati giocatori sapranno già che è importantissimo impegnarsi a fondo fin dai primissimi giorni, per guadagnare punti e così scalare la classifica: infatti i premi saranno ripartiti a seconda delle posizioni delle classi.