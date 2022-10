Daniele Novara a Biffi Arte: “Superiamo le ferite dell’infanzia per essere felici”

“La manutenzione dei tasti dolenti, come riconoscerli e gestirli per stare bene con se stessi e con gli altri”. Il titolo dell’ultima fatica letteraria di Daniele Novara, pedagogista e professore universitario che ieri sera davanti a decine di curiosi ha tenuto l’anteprima nazionale.

L’incontro è stato organizzato all’interno della galleria di Biffi Arte in via Chiapponi. Durante la conferenza, Novara ha definito il suo ultimo libro “emozionante e una vera e propria esperienza di crescita e di cambiamento”. Intervistato dalla giornalista Silvia Calvi, il fondatore e presidente del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti ha spiegato il significato dietro al titolo “la manutenzione dei tasti dolenti”: “I tasti dolenti sono dei rimasugli dolorosi della propria infanzia, delle ferite più o meno aperte che riverberano in maniera negativa sui comportamenti adulti e sulle relazioni” le sue parole.

“E’ come se dall’infanzia ci arrivasse una necessità di risarcimento – spiega il pedagogista piacentino -. Questo ci porta a comportarci da bambini durante i conflitti; nel libro propongo di curare le ferite del passato, imparando a gestire in maniera proficua la conflittualità”. “Dobbiamo imparare a fare tre passi indietro e sette in avanti, comunicando e ascoltando senza fare commenti, non cercando per forza un colpevole e liberandoci dalle vicissitudini infantili” precisa l’autore.