“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Mia moglie per finta”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone una commedia romantica: “Mia moglie per finta” è un film del 2011 di Dennis Dugan, attore e regista piuttosto noto per la sua lunga amicizia e collaborazione con Adam Sandler, protagonista anche di questo film insieme a Jennifer Aniston.

Danny è un rinomato chirurgo plastico di Beverly Hills. Dopo che il suo matrimonio è finito ancora prima di cominciare, ha imparato a fare della fede al dito un’esca per attrarre le belle donne per una notte, impietosendole con i suoi falsi racconti di come la moglie lo maltratti o lo tradisca. A un certo punto incontra Palmer e s’innamora seriamente, ma lei trova l’anello ballerino e lo accusa di averle mentito. L’unica soluzione possibile è inventare una ex moglie da presentare alla nuova fidanzata e l’unica candidata possibile è la sua assistente Katherine, madre di due ragazzini.

