Presentati i percorsi didattici rivolti alle scuole. “Storia, scienza e inclusività”

Progetti ricchi e completi che svariano dalla preistoria fino ai giorni nostri, passando dall’era romana, greca ed egizia. Questa mattina, nel salone Pierluigi di palazzo Farnese sono state presentate le attività didattiche che i musei civici propongono agli istituti scolastici. Attenzione particolare è rivolta all’inclusività come ha evidenziato la direttrice Antonella Gigli: “Sono stati organizzati progetti d’inclusione rivolti ai portatori di disabilità volti a metterli al centro dell’arte e della storia dei nostri musei”.

Durante la presentazione hanno preso parola le rappresentanti delle associazioni e delle società che hanno predisposto le differenti attività. Con loro, l’assessore alla Cultura di Piacenza Christian Fiazza: “Il Comune ha una funzione sussidiaria con l’obiettivo di andare a completare e integrare la formazione e i percorsi di studio degli studenti di ogni ordine e grado. Le scuole aspettavo o con ansia il calendario che è diventato una parte imprescindibile del loro curriculum annuale”.

Micaela Bertuzzi, in rappresentanza di “Arti e pensieri” ha ringraziato il Comune e la direttrice Gigli per l’opportunità: “La didattica ai musei è fondamentale; abbiamo in programma tantissime attività tra cui approfondimenti sul mestiere dello scienziato e dell’archeologico”. A riguardo del tema dell’inclusività, Bertuzzi precisa: “Portiamo avanti un progetto pilota sperimentato da qualche anno con il liceo Gioia, un progetto che mira a mettere gli studenti diversamente abili al centro dell’esperienza”.

Valeria Depalmi, intervenuta per “Educarte” e “Favellarte” ha sottolineato la felicità di ripartire con diversi percorsi educativi rivolti alle scuole: “Percorsi per i più piccoli e per gli studenti delle superiori con la volontà di far conoscere la nostra storia e le bellezze esposte al Farnese. Non solo arte e storia, ma anche scienza: Linda Mazzoleni ha infatti illustrato i 60 laboratori proposti dalla Società piacentina di scienze naturali. “Con le scienze naturali è facile far innamorare i bambini, con i più grandi invece cerchiamo di entrare più nello specifico con protagonista il territorio piacentino”.

“Vogliamo aprire i locali comunali – ha concluso Fiazza -, dentro questa idea investiamo in tante iniziative tra cui, il 31 ottobre, realizzeremo una festa di halloween per i bambini dai quattro agli undici anni con visita teatrale animata a cura di Favellarte”. Le visite bsi terranno nei sotterranei e i bambini potranno presentarsi mascherati. Il primo turno è previsto alle 20.00; il secondo alle 21.15. “I musei possono essere luoghi dove vivere esperienze divertenti, senza intaccare la dignità della propria storia” precisa l’assessore.