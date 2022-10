In ricordo di Prospero, la famiglia Cravedi dona 5mila euro ad Africa Mission

“Prospero ha fotografato Piacenza, ha fotografato il mondo e attraverso l’amicizia con don Vittorione si è affezionato in maniera unica all’Africa e all’Uganda, dove ha partecipato a diversi viaggi entrando in piena sintonia con Africa Mission” le parole espresse da Gianni Cravedi per ricordare il padre.

Prospero, infatti, attraverso le sue immagini ha saputo raccontare la storia di Piacenza e tra i protagonisti di questo meraviglioso racconto c’è Africa Mission, associazione nata cinquant’anni fa alla quale il fotografo era particolarmente legato. In suo ricordo, la famiglia ha quindi voluto donare il ricavato dei cataloghi – pari a 5mila euro – ai più bisognosi.

“Questa somma andrà a beneficio dei nostri poveri – spiega don Maurizio Noberini, presidente di Africa Mission -. Prospero continua a fare del bene anche ora: è stato un caro amico della nostra associazione in vita e siamo certi della sua felicità sapendo che la sua famiglia continua a collaborare a favore degli ultimi”.

Dopo la consegna dell’assegno, si è tenuto un convegno in ricordo proprio del legame tra Prospero e Africa Mission: “Cinquant’anni di Africa Mission nel segno di Don Vittorione”: il tema al centro del quinto, e ultimo, incontro collaterale di “Tempi e volti di una comunità”, la mostra di immagini di Prospero Cravedi organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e attualmente in corso nell’ex convento di Santa Chiara. Alla chiacchierata ricca di ricordi, aneddoti e store inerenti all’associazionismo piacentino hanno preso parte Elena Uber, consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la giornalista Maria Vittoria Gazzola e Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission e Pier Giorgio Lappo, responsabile delle attività dell’associazione in Uganda.