Alla galleria Ricci Oddi visite guidate e laboratori per studenti di ogni età

Sono iniziate le attività educative e didattiche dell’anno scolastico 2022-23 offerte dalla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi. Elisabetta Nicoli di Altana ha iniziato ad accogliere le prime scolaresche, spesso salutate anche dalla direttrice Lucia Pini, nella nuova aula al primo piano per realizzare i vari laboratori.

Le richieste, complice anche la ripresa delle attività dopo il lungo periodo del lockdown e l’eco della mostra di Klimt, sono già numerose, anche da altre città.

L’offerta si rivolge agli studenti di ogni fascia d’età: vi sono percorsi dedicati alla scuola d’infanzia, a partire dai 5 anni, legate a workshop creativi di varie tematiche: gli alberi, gli animali, le nuvole, le donne, l’Ottocento e, naturalmente, “Il Ritratto di Signora” di Klimt.

Percorsi simili vengono proposti, con maggior approfondimento, agli alunni delle scuole secondarie. Sono previste visite guidate e indagini speciali, ad esempio quelle dedicate al restauro e alla conservazione,o ai pittori piacentini le cui opere sono esposte in Galleria.

Un progetto chiamato “Diversamentearte” si rivolge a bambini e ragazzi con disabilità: un’attività pensata in modo da adattarsi alle esigenze e alle capacità di ciascun ragazzo per avvicinarsi all’arte ed esprimersi attraverso essa.