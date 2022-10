L’orchestra giovanile della Via Emilia sabato in concerto al Conservatorio Nicolini

Sabato si terrà il concerto evento dell’orchestra giovanile della Via Emilia al Conservatorio Nicolini.

L’orchestra giovanile della Via Emilia, diretta dal maestro Antonio De Lorenzi, torna al Conservatorio Nicolini con un concerto lirico sinfonico. Domani, sabato 15 ottobre alle ore 21, nel salone della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, l’orchestra, nata nel 2018 su iniziativa dei Conservatori ‘Boito’ di Parma, ‘Nicolini’ di Piacenza e degli istituti superiori musicali di Reggio Emilia, Modena, Carpi e Castelnuovo dè Monti, propone un repertorio di grandissimi autori come Mozart, Verdi, Rossini, Donizetti e Cilea. L’ingresso è gratuito.

L’Ogve nasce con la finalità di offrire ai migliori studenti delle quattro istituzioni l’opportunità di un’esperienza formativa nel campo della pratica orchestrale, sotto la guida di docenti-tutor esperti e in sinergia con le forze produttive del territorio regionale e nazionale.