Roncaglia, ApP: “Telecamere anti-camion”. Il sindaco: “Progetteremo una bretella”

Il traffico pesante a Roncaglia protagonista del dibattito in consiglio comunale. Oggi, tra i vari punti all’ordine del giorno, l’aula ha approvato all’unanimità una mozione di Alternativa per Piacenza per la riduzione del passaggio di camion in mezzo alla frazione, alla presenza di diversi residenti tra il pubblico di palazzo Mercanti. “I cittadini di Roncaglia sono stati dimenticati dalle istituzioni – interviene Luigi Rabuffi (ApP) – nel corso del tempo, l’aumento degli insediamenti logistici e produttivi ha provocato un forte incremento di tir in transito tra le abitazioni, costringendo gli abitanti a tenere le finestre chiuse, a respirare l’aria inquinata e a temere la necessità di attraversare la strada”.

“È vero, a Roncaglia i problemi riguardano la salute e l’eccesso di velocità – commenta il sindaco Katia Tarasconi – a fronte del passaggio di circa 900 mezzi pesanti al giorno. L’amministrazione comunale ha chiesto il permesso di mettere in funzione un autovelox e, inoltre, occorre progettare una viabilità alternativa con una bretella stradale”. A entrare nel dettaglio è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni: “Gli uffici si stanno concentrando sulla posa di asfalto antirumore per attutire l’impatto acustico dei tir, oltre alla realizzazione di un’area di aggregazione per bambini, in sicurezza, in collaborazione con la parrocchia”.

“DE MICHELI NON RIDICOLIZZI L’EX GIUNTA” – Spazio poi alle altre comunicazioni in consiglio comunale. “La campagna elettorale è finita, De Micheli confonde la situazione: il nodo di piazza Cittadella non si risolve a Roma e la questione non è imputabile alla precedente amministrazione comunale. Noi abbiamo lavorato in modo serio, e questo è innegabile. Il nostro impegno non può essere ridicolizzato”, è la replica dell’ex sindaco Patrizia Barbieri alla deputata Paola De Micheli (Pd), che nel reportage di Libertà e Telelibertà all’insediamento in Parlamento aveva criticato l’operato dell’ex giunta di centrodestra. “Sull’area ex Pertite – aggiunge Barbieri – la nostra amministrazione non ha riscontrato un cambio di passo grazie a De Micheli”.

“ENTE SENZA SEGRETARIO GENERALE” – “Si è deciso di rinviare al 2023 l’assunzione del dirigente ai servizi educativi – interviene Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) – un settore fondamentale per le matterie trattate e per i dipendenti coinvolti, circa un centinaio. Attualmente, il servizio è assegnato al dirigente all’urbanistica. Mi preoccupa che questa istanza non sia una priorità per la giunta Tarasconi, così come quella di individuare un nuovo dirigente per il servizio finanziario, area sempre più strategica nei prossimi anni. Non ultimo, l’ente necessita di un segretario generale per presiedere la corretta predisposizione degli atti comunali, parallelamente alla figura del direttore generale”.

“PIÙ FORZE DELL’ORDINE A PIACENZA” – “Non ci sto a sentir dipingere la città come il bronx – prende la parola il sindaco Katia Tarasconi – mi auguro che il governo aumenti le forze dell’ordine a disposizione di Piacenza. L’amministrazione sta lavorando per dare un senso compiuto al ruolo istituzionale”. Sul tema del personale comunale sollevato da Trespidi, il primo cittadino ammette “una situazione complessa” e spiega che “è meglio avere un’unica figura per le mansioni di direttore e segretario generale”.

NUOVO ORATORIO DI BORGOTREBBIA E CASA DI IRIS UNIFICATA – Via libera in consiglio comunale anche al progetto di un hospice unificato, più efficiente e compatto, grazie alla nuova sede della Fondazione “Casa di Iris” che verrà realizzata accanto alla struttura di via Bubba, nonché all’ampliamento dell’oratorio di Borgotrebbia, con la realizzazione – tra le altre cose – di un nuovo parcheggio a servizio della chiesa dei Santi Angeli Custodi attraverso l’accesso di vicolo Chiarone in modo da alleggerire via Trebbia.