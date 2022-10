“L’altra scena” si chiude con un evento gratuito: “L’inventario animato”

A Piacenza si chiude definitivamente l’edizione 2022 del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” con un evento speciale al Teatro Gioia dedicato al teatro di figura: mercoledì 19 ottobre alle ore 21.00 è in programma “L’inventario animato”, restituzione finale del master su attore, movimento, animazione condotto da Claire Heggen della compagnia Théâtre du Mouvement (Francia).

Appuntamento gratuito, dopo il quale andrà in archivio l’undicesimo festival che vede la direzione artistica di Jacopo Maj e organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Claire Heggen non ha bisogno di presentazioni: il suo lavoro artistico e pedagogico è conosciuto in tutto il mondo. In quanto formatrice ha sviluppato, in oltre quarant’anni, un’importante ricerca sull’attore/soggetto e sull’attore nel suo rapporto con l’oggetto, i materiali, la maschera e il burattino, che ne hanno fatto un riferimento imprescindibile, a livello internazionale, nel campo della pedagogia per il teatro di figura. Per questi motivi il master da lei condotto, incentrato sulla trasmissione dei fondamentali del teatro di figura, è stato riservato a formatori professionisti. Il gruppo dei partecipanti è al lavoro al Teatro Gioia di Piacenza da giovedì 13 ottobre e al termine del percorso insieme a Claire Heggen condividerà con il pubblico i risultati della ricerca artistica realizzata durante il master, tra teatro d’attore, movimento e animazione.

Saranno in scena Alessandra Amicarelli, Deniz Azhar Azari, Beatrice Baruffini, Roberta Colombo, Andrea Coppone, Emanuela Dall’Aglio, Marco Ferro Nicoletta Garioni, Luana Gramegna, Carola Maternini, Nadia Milani, Luca Ronga, Valeria Sacco, Carla Taglietti. Sono un gruppo di artisti che fanno parte del corpo docente del corso di formazione professionale “Animateria” che dal 2018/2019 per tre edizioni si è svolto a Piacenza grazie a Teatro Gioco Vita e che sarà riproposto nel 2023. Nel 2022 l’attività pedagogica del centro di produzione teatrale piacentino si è concentrata sul progetto “Animateria Workshops”, un programma di quattro master nel periodo settembre-dicembre 2022 concepiti come occasioni di aggiornamento per artisti e formatori.