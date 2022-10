“Esterno notte” di Bellocchio conquista il premio Innovative Storytelling

La serie diretta dal regista Marco Bellocchio ha conquistato il premio per la narrazione più innovativa l’Award for Innovative Storytelling agli Efa (european Film Awards), gli Oscar europei. La cerimonia è in programma il 10 dicembre a Reykjavik.

La serie, dedicata al rapimento e assassinio di Aldo Moro andrà in onda su Rai 1 il 14, il 15 e il 17 novembre in prima serata.

“Sono ovviamente contento per il riconoscimento prestigioso, e ringrazio”, ha dichiarato il regista.

“Un riconoscimento prestigioso per un maestro che rinnova costantemente lo sguardo, che è tradizione che innova: congratulazioni”. Così l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, alla notizia dell’Award for Innovative Storytelling, il premio per la narrazione più innovativa assegnato al regista Marco Bellocchio per “Esterno notte”, serie in sei puntate incentrata sul caso del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, nel 1978.

Già al centro del suo lungometraggio “Buongiorno Notte”, per il quale ha ricevuto il Premio Fipresci agli European Film Awards 2003, Bellocchio ora dedica alla vicenda una serie, che dopo la presentazione al Festival di Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival, andrà in onda su Rai1.

“Bellocchio anche con questo lavoro ci insegna a guardare con occhi nuovi la nostra storia- ha aggiunto l’assessore Felicori-. Ce la racconta attraverso l’intimità dei personaggi e senza mai darci risposte scontate”.