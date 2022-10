Industriando raddoppia: stasera agenzia “Studiart” e scuola “The Language Club”

Questa sera Industriando si sdoppia.

La trasmissione di Telelibertà e Confindustria, in onda ogni giovedì alle 20.05, presenterà due realtà del nostro territorio che hanno un elemento in comune: per prime hanno portato a Piacenza un modo diverso di trattare il proprio ambito di riferimento.

Una è Studiart, agenzia di marketing comunicazionale nata nel 1975: “Siamo nati come studio grafico, creativo, pubblicitario e cinematografico – ricorda il fondatore Luigi Rizzi – abbiamo portato la cultura del marketing a Piacenza in un periodo in cui le aziende le davano una importanza decisamente minore rispetto ad oggi. Si pensava che fosse una questione accessoria, un extra. C’è voluto tempo prima che gli imprenditori comprendessero quanto fosse determinante. Con il tempo Studiart si è adattata e oggi offre servizi a 360 gradi, social network compresi”.

L’altra realtà protagonista della puntata è The Language Club. Scuola di lingue, in via Venturini a Piacenza, è stata la prima ad adottare il metodo “Callan”: “A differenza del metodo tradizionale che parte dalla grammatica il “Callan” pone la conversazione al centro”, spiega la direttrice Michela Pinazzi. “Docente madrelingua e studenti dialogano attraverso una serie di domande e risposte, con correzione immediata da parte dell’insegnante di grammatica e pronuncia. Così si pensa direttamente in inglese e si riesce a sostenere una conversazione in meno tempo. Un metodo che applichiamo dai bambini agli studenti che hanno bisogno di un potenziamento, ma anche gli adulti che vogliono riprendere lo studio della lingua straniera”.

