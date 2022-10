Confronto con le generazioni Y e Z: “Youz” ha fatto tappa a Piacenza

Piacenza ha ospitato per la prima volta, presso il Laboratorio Aperto dell’ex Chiesa del Carmine, l’evento “Youz”, il forum giovani organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto di Art-Er Attrattività Ricerca Territorio, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la partecipazione di Its e Cpi del territorio. Il progetto Youz nasce lo scorso anno come strumento di relazione, dialogo e confronto con le generazioni Y e Z, allo scopo di raccogliere le loro proposte per la definizione partecipata delle future politiche regionali e territoriali. L’obiettivo per quest’anno è tradurre tali proposte in azioni concrete da mettere in campo.

Youz rappresenta quindi un momento di confronto e di ascolto dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni: il tema portante della tappa piacentina è GreenER, che mette al centro la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la mobilità sostenibile, nonché la partecipazione e cittadinanza europea e il contrasto al fenomeno Neet.

Lo scopo è misurare il gradimento e la conoscenza dei servizi al cittadino da parte delle nuove generazioni.

“Coinvolgere i giovani è un compito complesso e delicato – spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi –: ci sono aspettative, consapevolezze, possibilità e opportunità diverse, per le quali serve cura, relazione, ascolto. Abbiamo una grande responsabilità: valorizzare il protagonismo dei giovani, nell’entusiasmo e nelle idee, ma anche nella crescita personale e nelle responsabilità che questo comporta. Youz fa esattamente questo, perciò dobbiamo sostenerlo”.