Una comunità online per condividere idee e progetti: è nata “Gioialumni”

Studenti di ieri e di oggi che si ritrovano in una comunità online per scambiarsi opinioni e idee, ma soprattutto per condividere progetti legati alla cultura e alla conoscenza del mondo. Il liceo Gioia di Piacenza è partito ufficialmente con questa bella iniziativa, l’associazione chiamata “Gioialumni”, che ha già preso corpo con un portale su Internet (liceogioia.edu.it/gioialumni). Il presidente è l’ex alunno Alessandro Malinverni, ieri ha presentato il progetto agli ex studenti che non si sono fatti mancare un tour nelle aule che frequentavano un tempo. Tra di loro anche la parlamentare Paola De Micheli, che non ha perso l’occasione per salutare la dirigente scolastica Cristina Capra e gli ideatori della nuova iniziativa.

“L’idea è nata da una docente del liceo, Ilaria Dioli – ha spiegato Malinverni – che ha tratto ispirazione dalle associazioni universitarie per mettere in rete tutti gli studenti ed ex studenti del Gioia. Ci sarà così una parte dedicata al web grazie alla quale i ragazzi potranno mettersi in contatto con i professionisti che hanno frequentato il nostro liceo, e un’altra agli eventi e alla cultura con visite guidate, conferenze, gite e viaggi. L’intenzione è di ricreare una comunità, uno scambio tra i giovani e coloro che giovani non lo sono più, questi ultimi hanno magari intrapreso delle belle carriere e possono mettersi a disposizione degli attuali alunni”.