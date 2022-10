Musica rinascimentale e danza, tornano gli eventi a palazzo Gotico

Piacenza rilancia il suo Palazzo Gotico. E’ in arrivo un programma di eventi nel Salone che il Comune intende anche riaprire ai visitatori. Si comincia il 6 novembre. Nel palazzo simbolo della città si terrà uno spettacolo di musica rinascimentale e di danza. In ingresso sarà allestita una mostra con foto storiche e inedite della piazza e del palazzo scattate dal fotografo Bruno Del Papa.

“L’iniziativa s’intitola “Il risveglio del gigante” perché il Gotico è un elemento del centro cittadino che sembra quasi estraneo alla vita della città, lo vediamo ma in fondo non lo ammiriamo, lo diamo per scontato”, dice l’assessore alla cultura Christian Fiazza. Sono pronti anche un nuovo logo del Gotico e una App che, inquadrando dei Qr Code sparsi in città, potrà mostrare a chi la scarica la storia del palazzo.

Oggi su Libertà il servizio di Patrizia Soffientini