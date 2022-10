“Fascismo in marcia”: tre giorni di incontri organizzati dall’Isrec a Piacenza

Dal ruolo delle donne nell’affermazione del fascismo alla sua rappresentazione nella cinematografia. Dalla marcia sui territori al protagonismo giovanile. Sono tanti gli aspetti del “Fascismo in marcia” e tutti verranno presentati nell’omonimo convegno organizzato dall’Isrec (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza da giovedì 27 a sabato 29. Tre giorni, una ventina di storiche e storici, un regista di fama come Marco Bellocchio, un documentario che racconta quel che fu la marcia su Piacenza: sono questi i numeri del convegno che si terrà all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano e che è pensato principalmente per docenti e studenti, ma anche per i cittadini. Non a caso la parte di venerdì pomeriggio sarà ad accesso libero e aperto alla cittadinanza: in quell’occasione il presidente dell’Isrec Pier Luigi Bersani presenterà gli interventi degli storici Mimmo Franzinelli, Matteo Millan, Giuseppe Masetti e il documentario “Il fascismo in marcia a Piacenza”, realizzato dall’Isrec con la regia di Eugenio Gazzola e parzialmente registrato anche nel Museo della Stampa di Libertà, che racconta attraverso le voci di dieci storici locali e nazionali la violenta conquista del nostro territorio.

I dettagli nell’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà