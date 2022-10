“Piacenza che scrive”, ospite Jonne Bertola con il romanzo “Di chi è questo corpo”

Martedì 25 ottobre alle 17, la Sala Balsamo della Biblioteca Passerini Landi ospiterà, nell’ambito della rassegna “Piacenza che scrive”, la presentazione del libro di Jonne Bertola “Di chi è questo corpo”.

Il volume nasce da una serie di riflessioni sul corpo umano nella società contemporanea:. sempre più accessoriato di protesi (titanio, acciaio, plastica) e di organi donati da altri corpi. Ma cosa succede se uno di questi “intrusi” prende il sopravvento sulla persona che lo ospita? Questo lo spunto e filo conduttore del romanzo che si svolge nell’arco di pochi mesi, raccontati in prima persona dalla protagonista Lucilla seguendo il ritmo sincopato dei suoi pensieri. Una trama che incalza avvincente sino al finale, ancora una volta, non del tutto prevedibile.

L’autrice, giornalista milanese ora residente a Bobbio, come freelance ha condotto trasmissioni radio e tv di attualità e spettacolo per Nova Radio e Telenova, collaborando inoltre alle pagine milanesi di “Repubblica”. Ha lavorato per molti anni in redazione a “Gioia”, scrivendo di attualità e, in tempi recenti, ha collaborato saltuariamente con il quotidiano “Libertà” di Piacenza.