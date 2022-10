“Quando ho perso la testa”. Il nuovo libro per bambini di Matilde Tacchini

In una bella atmosfera di festa è stato presentato al Baciccia – in un momento animato dall’attrice Barbara Eforo e da un piccolo laboratorio di storie dedicato ai viaggi immaginari -, il nuovo libro per bambini di Matilde Tacchini, illustratrice, grafica e stampatrice: “Quando ho perso la testa”, illustrato da Mercè Galì, edito da Kite Edizioni.

Il libro racconta la storia di un bambino che un giorno perde la testa “Io ero sempre lo stesso e facevo le stesse cose di sempre, solo senza testa (…) lo ci avevo fatto l’abitudine, in fondo non era così male vivere senza testa (…) Non mi annoiavo mai e non dovevo rispondere per forza a tutte le domande che mi facevano!”

Una storia di teste che viaggiano e corpi agganciati a terra, di vita che scorre e di emozioni che ci colgono all’improvviso, travolgendoci completamente, dedicata a tutti i cuori-bambini in ascolto. Il libro è rivolto a piccoli tra i 4 e i 7 anni.