Ambulanza piacentina del 1952 sul set del film su Enzo Ferrari a Modena

Anche un’ambulanza della Croce Rossa del 1952 che fu in servizio a Piacenza è comparsa sul set del film dedicato ad Enzo Ferrari e girato in questi giorni fra Modena e Reggio Emilia dal maestro Michael Mann, (l’ultimo dei Mohicani e Heat la sfida per citare due dei suoi film).

L’ambulanza piacentina ha “posato” per la scena, girata qualche giorno fa, del terrificante incidente della XXIV edizione delle Mille Miglia. Incidente che pose fine a questa manifestazione sportiva. In prossimità di Guidizzolo, il 12 maggio del 1957 il pilota Alfonso De Portago e il copilota Edmund Gurner Nelso stavano percorrendo la vecchia strada napoleonica Mantova-Brescia, a bordo di una Ferrari 335 S a 250 chilometri orari. Alla Ferrari scoppiò un pneumatico e il mezzo fuori controllo travolse gli spettatori sul margine della strada. Perirono oltre ai due piloti nove spettatori fra cui cinque bambini. Molti i feriti.

“Ero stato contattato dal presidente della Croce Rossa di Modena alcuni mesi fa perché sapeva che a Piacenza avevamo una vecchia autoambulanza – racconta Michele Gorrini coordinatore della Cri di Piacenza – mi ero imbattuto per caso, 20 anni fa, da uno sfasciacarrozze di Piacenza, in questa ambulanza completante deteriorata. Lo sfasciacarrozze mi disse che era lì da circa vent’anni. Chiesi di ritirarla e con altri volontari della Cri ci siamo prodigati nel restauro dai suoi numeri di telaio. Abbiamo avuto la certezza che era stata in servizio a Piacenza. Per noi vederla sul set di un film di un regista come Mann è stata il massimo delle ricompense”.

Nel cast del film dedicato ad Enzo Ferrari anche numerosi divi del cinema fra cui Penelope Cruz e Adam Driver.