Gli studenti del Respighi a lezione di astronomia per l’eclissi parziale di sole

Nell’arco di una vita sono un paio o forse tre le eclissi che una persona può aspirare a vedere. Una parziale di sole è avvenuta giusto ieri mattina e una sessantina di studenti delle classi quarte del liceo Respighi ha potuto osservarla con due telescopi a riflessione e a rifrazione. Il merito è del professore Michele Cifalinò, due lauree di cui una in Ingegneria dei trasporti e l’altra in Astronomia e un presente come docente del liceo cittadino: è stato lui a guidare la rappresentanza degli studenti delle classi quarte alla scoperta dell’eclissi parziale di sole che è avvenuta ieri mattina.

Non è un caso: il prossimo anno infatti al Respighi partirà una nuova sezione di approfondimento della fisica e dell’astronomia. “Chiaramente si tratta di una sezione di liceo scientifico – spiega la dirigente scolastica Elisabetta Ghiretti – che consentirà di approfondire lo studio dell’astronomia e della fisica, discipline, queste, che spesso sono poco coltivate pur rappresentando strade con buoni sbocchi. Negli anni fra l’altro gli insegnanti del liceo hanno saputo costruire dei legami preziosi con le realtà nazionali che si occupano di fisica e in particolare con l’Istituto nazionale di astrofisica. Questa sezione di approfondimento comunque non sarà l’unica che verrà proposta alle famiglie nel corso del prossimo open day previsto a novembre”.

Tornando alla particolare lezione astronomica di ieri, a coordinarla è stato Cifalinò: “Chiaramente lo abbiamo fatto in totale sicurezza utilizzando dei filtri solari – segnala il professore – anche perché osservare il sole senza la protezione acceca”. Per vedere la prossima eclissi parziale di sole occorrerà attendere il 29 marzo 2025, mentre per quella totale l’attesa è più lunga, dato che è prevista il 3 settembre 2081.