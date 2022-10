“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà alle 20.30 il film “Lord Brummell”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato propone un titolo che oggi chiameremmo “biopic”, ovvero un racconto che ricostruisce la vita del protagonista. In realtà “Lord Brummell” è un drammone di quelli veri, un film del 1954 interpretato da Stewart Granger (che veniva dal successo di altri film in costume come “Scaramouche” e “Il prigioniero di Zenda”) e da Elisabeth Taylor, che racconta la storia del notissimo dandy ottocentesco.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà