“A teatro con mamma e papà” e “Salt’in banco”: via alle rassegne. Ecco il programma

Tornano anche quest’anno la rassegna per le scuole “Salt’in Banco” e la rassegna per le famiglie “A teatro con mamma e papà”, le stagioni di teatro ragazzi 2022/2023 di Piacenza firmate Teatro Gioco Vita e curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione. Cartelloni proposti dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale” e che, come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, hanno il contributo di Mic e Regione Emilia Romagna.

Quaranta titoli, 25 compagnie, oltre 100 aperture di sipario, più di 20 percorsi educational, 4 teatri (Filodrammatici, Gioia, Municipale e Spazio Luzzati). Tra spettacoli, letture animate laboratori e percorsi di approfondimento, un teatro da vedere e un teatro da conoscere e sperimentare in prima persona. Tutto questo e molto altro nel ricchissimo programma in cartellone.

I DETTAGLI NEL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI

IL CARTELLONE DI SALT’IN BANCO

IL CARTELLONE DI TEATRO PER FAMIGLIE