Treni, università e ciclovia Ven-To. Incontro tra i sindaci di Piacenza e Cremona

“Collaborazione e sinergia per valorizzare e promuovere i nostri territori”. Questo alla base dell’incontro tra il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e il primo cittadino Gianluca Galimberti avvenuto questa mattina in municipio.

Prioritario il tema del collegamento ferroviario tra i due capoluoghi: il ripristino delle tratte ferroviarie Cremona-Piacenza e Cremona-Fidenza è infatti strategico sia per Cremona, sia per la nostra città. A tal fine si provvederà a sollecitare di nuovo, congiuntamente, l’interlocuzione con le rispettive Regioni e i gestori della tratta ferroviaria, anche alla luce di dati e riscontri dei pendolari sulla tratta sostitutiva su gomma Piacenza-Cremona.

Altra questione importante che lega i due territori è il “Contratto di Fiume”, che indica il percorso di pianificazione e valorizzazione del bacino del Po da progettare insieme, la cui metodologia e il percorso stesso sono condivisi in itinere con tutti gli attori e i portatori di interesse. Il vicesindaco di Cremona Andrea Virgilio e l’assessore all’Ambiente del Comune di Piacenza Serena Groppelli sono, a tal proposito, già in contatto. Condiviso, inoltre, l’impegno di valorizzare – con realizzazione del tratto di competenza – il tragitto della ciclovia Ven-To, che consentirà la connessione con la Ciclovia del Po: al centro dell’attenzione, gli itinerari naturalistici e paesaggistici legati al turismo sulle due ruote, nonché la dotazione di infrastrutture e servizi adeguati.

A unire Piacenza e Cremona è anche la forte vocazione universitaria delle due città, caratterizzata dalla presenza di indirizzi comuni delle sedi territoriali del Politecnico di Milano e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le Amministrazioni confermano l’impegno su questi temi anche attraverso progetti coordinati e l’organizzazione di eventi, anche a carattere sportivo.

“Rafforzare, in generale, il dialogo e le opportunità di collaborazione – rimarcano Tarasconi e Galimberti – ci consentirà di affrontare insieme e in modo integrato la messa in rete e la valorizzazione sinergica di una vasta gamma di eccellenze da offrire alla fruizione turistica, ambientale, sportiva, culturale ed enogastronomica, sulla sponda lombarda ed emiliana del Po, consolidando il dialogo tra i rispettivi assessorati e pensando anche ad eventi promossi congiuntamente”.