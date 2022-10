A 100 anni dalla marcia su Roma conclusa in Fondazione la tre giorni di incontri

Si è concluso con un incontro dedicato a “La marcia su Roma e il fascismo nella cinematografia italiana” il convegno “Fascismo in marcia” organizzato dall’Isrec di Piacenza all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tre giorni di approfondimento e riflessione critica a cento anni dalla marcia su Roma: questo è stato il ricco programma dell’evento, durante il quale c’è stato spazio per gli interventi di una ventina di storici, la presentazione del documentario “Il fascismo in marcia a Piacenza” realizzato dall’Isrec e la proiezione del film “Vincere” di Marco Bellocchio. Proprio il regista piacentino è intervenuto nell’ultima giornata insieme allo storico Giovanni De Luna e alla docente della Sapienza di Roma Mirella Serri.

Particolare soddisfazione è stata espressa da Pier Luigi Bersani, presidente dell’Istituto, per la buona riuscita del convegno che in tre giorni è stato seguito da tanti piacentini e non solo.