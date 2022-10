Pensieri in quota. Al lago di Braies un angolo di paradiso nascosto dal bosco

Avete presente la foto da cartolina del lago di Braies? E’ quella con il pontile che guarda la roccia dolomitica a picco nell’acqua. Bene, un’immagine meravigliosa ma che decisamente non rende giustizia alla vera bellezza di questa perla incastonata nelle dolomiti. Il perché è raccontato nella nuova puntata di “Pensieri in quota” il podcast di Liberta.it ideato da Nicoletta Marenghi e dedicato a luoghi ed emozioni, non solo dal Piacentino.

Editing e sound design Matteo Capra.