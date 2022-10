Oggi primo incontro tra il nuovo segretario generale Luca Canessa e Tarasconi

“Impegno condiviso per il dialogo con il territorio”. In Municipio si è tenuto il primo incontra tra Luca Canessa, nuovo segretario generale del Comune di Piacenza e il sindaco Katia Tarasconi. L’incarico di Canessa prenderà formalmente avvio martedì 8 novembre, nel frattempo “è stata l’occasione – ha sottolineato il primo cittadino– per un proficuo e costruttivo confronto sugli obiettivi prioritari nell’agenda dell’amministrazione, condividendo ad esempio l’importanza della tutela del decoro urbano e della valorizzazione degli spazi pubblici, tema su cui il dottor Canessa ha specifiche competenze e una solida esperienza”.

“Proprio per questo – ha proseguito Tarasconi – abbiamo voluto approfondire alcune questioni anche nel corso di una breve camminata negli immediati dintorni di Palazzo Mercanti, da piazza Cavalli a piazza Cittadella, da via XX Settembre a via Cavour. Il dialogo e la relazione costante tra Amministrazione e tessuto cittadino è, del resto, un altro punto nodale che riteniamo imprescindibile nel lavoro che porteremo avanti insieme”.

“Assumo questo nuovo incarico – le parole di Canessa – cogliendolo non solo come una tappa significativa per la mia carriera, nella gestione di un Comune di oltre 100 mila abitanti, ma innanzitutto nella consapevolezza delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni: dai progetti di riqualificazione urbana e sostenibilità che troveranno espressione e accoglimento nel Pug, alla riorganizzazione del personale. Istanze su cui metterò a disposizione con impegno ed entusiasmo le mie competenze, anche promuovendo le opportunità di dialogo e collaborazione tra pubblico e privato”.