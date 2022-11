Intercultura, borsa di studio da tremila euro dalla Fondazione Ronconi-Prati

La Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati promuove la formazione dei cittadini di domani. Per farlo ha scelto di avviare una collaborazione con l’Associazione Intercultura, che da decenni lavora per consentire a ragazzi meritevoli di effettuare lunghi viaggi di formazione all’estero.

Nello specifico la Fondazione Ronconi-Prati ha deciso di elargire un contributo di tremila euro per una borsa di studio parziale per un programma all’estero, da tre mesi a un anno, rivolta a studenti nati tra il primo gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009, iscritti al concorso di Intercultura del Centro locale di Piacenza e con Isee fino a 32mila euro

. Una scelta naturale, quella della fondazione piacentina, in quanto risponde agli obiettivi presenti nello statuto: “Aiutando un ragazzo piacentino che abbia buone qualità come studente e bisogno di sostegno economico per andare all’estero – spiega Alessandro Miglioli, vicepresidente della Fondazione Ronconi-Prati – rispondiamo ad alcuni scopi che ci siamo prefissati: l’educazione, l’istruzione e il sostegno della persona nel suo percorso formativo, e ancora la promozione della pace fra i popoli e della cultura. Pertanto abbiamo ritenuto questa una buona opportunità”.

“Siamo molto felici della collaborazione con la Fondazione Ronconi-Prati – commenta Dragana Kladarin, referente delle borse di studio di Intercultura – grazie alla quale uno studente piacentino bravo, ma con fragilità economica, potrà godere di un’esperienza unica, che altrimenti gli sarebbe preclusa”.

Le possibili destinazioni sono molteplici: dagli Stati Uniti alla Cina, dal Nord ed Est Europa fino al Sud America.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà