“Scarpette rosse”, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Squadra 49” con Travolta

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Squadra 49”, un film del 2004 interpretato da Joaquin Phoenix e John Travolta: la storia è incentrata intorno a un pompiere della squadra 49 di Baltimora, Jack Morrison, (Joaquin Phoenix), che per salvare la vita di un uomo si trova in enorme difficoltà durante un incendio.

