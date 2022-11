Il Comune di Piacenza cerca nove impiegati con mobilità volontaria, entro il 24

Il Comune di Piacenza ha avviato il bando per la selezione di nove posti nel profilo professionale di Operatore amministrativo-contabile (cat. D), a tempo pieno e indeterminato presso vari servizi dell’ente, mediante mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla selezione, completa delle dichiarazioni e allegati richiesti, entro e non oltre le ore 23.59 del 24 novembre 2022 pena l’esclusione dalla selezione. L’unica modalità di presentazione della domanda è l’iscrizione attraverso l’apposito modulo online presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Piacenza https://trasparenza.comune.piacenza.it/L190/ alla voce Bandi di concorso – Bandi di concorso e bandi espletati. Per informazioni sul contenuto dell’avviso e lo svolgimento della selezione i candidati possono scrivere alla seguente casella di posta elettronica: [email protected]

