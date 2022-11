“Un carcere fatto di persone e incontri”: in Fondazione la mostra fotografica

Un carcere fatto di persone, storie, incontri. Lo racconta, rivolgendosi direttamente alle scuole e agli studenti, la mostra “San Vittore quartiere della città” che dal 7 novembre al 10 dicembre sarà allestita nello Spazio espositivo della Fondazione di Piacenza e Vigevano grazie all’associazione “Verso Itaca APS”.

La mostra è un progetto nato a Milano, proposto alla casa circondariale di San Vittore. È un percorso di immagini e parole, che rappresenta la sintesi di un lavoro di fotografie, realizzate da Margherita Lazzati, e di frammenti tratti da sessanta interviste a operatori penitenziari, persone detenute, volontari, insegnanti, medici, assistenti spirituali. Il risultato è una narrazione del carcere come spazio di incontro di persone diversissime. Ad emergere non è un pianeta a sé stante, ma un luogo della città che vive di dolori, emozioni, debolezze, fatiche, passioni e fragilità.

A Piacenza “San Vittore quartiere della città” ha il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il patrocinio della Casa Circondariale di Piacenza, del Comune e della Camera Penale. Sarà inaugurata lunedì 7 novembre alle 17.30. Interverranno Mario Magnelli, Vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Maria Gabriella Lusi, Direttore della Casa Circondariale di Piacenza; la fotografa Margherita Lazzati autrice delle immagini esposte; Alberto Gromi, già Garante dei Diritti delle persone private della libertà, da anni impegnato in progetti per le scuole piacentine; Carla Chiappini, Presidente dell’associazione “Verso Itaca APS”, realtà che dal 2014 è in prima linea per aprire un dialogo sulla giustizia, sulle scelte, sulle responsabilità personali e sociali, rivolgendosi soprattutto ai giovani.

Per tutta la durata della mostra accanto agli spazi espositivi, in una saletta attrezzata, saranno organizzati incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori, sul tema del carcere e sulle implicazioni sociali e personali della detenzione.