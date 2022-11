Amici dell’Arte, prorogata al 13 novembre la XVI edizione della Rassegna dei soci

La Rassegna dei soci dell’associazione Amici dell’Arte, inizialmente prevista fino al 30 ottobre, è stata prorogata fino al 13 novembre. La Rassegna – che in questa edizione vede la partecipazione di 38 artisti fra pittori, scultori, fotografi e videomaker – ha una lunga tradizione essendo nata da oltre 40 anni e precisamente nel 1980 per valorizzare i talenti e le competenze artistiche di quei soci che oltre ad essere appassionati fruitori d’Arte intendono mettersi in gioco anche come creatori d’Arte.

Non va dimenticato che nella visione di Giuseppe Ricci gli Amici dell’Arte – che occupano per volontà del mecenate un’ala dell’omonimo complesso monumentale dove è ospitata anche la Galleria d’Arte Moderna da lui voluta e donata alla Città di Piacenza – dovevano, assieme alla Galleria, costituire la spina dorsale del sistema dell’Arte cittadino basato su un polo conservativo (la Galleria) ed un polo dinamico (gli Amici dell’Arte). La XVI edizione vede la curatela di Silvia Bonomini, critico d’arte, che già ha collaborato alla precedente edizione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà