Pensieri in quota. La scenografia naturale della caletta di Albana. Podcast

Raggiungerla non è semplice quindi il sentiero è sconsigliato a molti. E’ impervio, ripido, a tratti esposto e ad altri nascosto. Ma una volta arrivati, la scenografia naturale della caletta di Albana, lascia il desiderio di tornare. Se non fosse per quei gradoni…

Anche questa settimana Pensieri in quota, il podcast di Liberta.it ideato da Nicoletta Marenghi, vi porta al di fuori dei confini provinciali. Siamo nella vicina e selvaggia Liguria, il sentiero parte da Campiglia Tramonti, provincia di La Spezia.

