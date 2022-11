Vita nuova per il Gotico: braccia aperte ai piacentini con una ventata di allegria

Palazzo Gotico apre le sue braccia ai piacentini, li accoglie in modo del tutto nuovo. E nell’Estate di San Martino che ha riempito di gente le vie e le piazze piacentine, soffia un vento di allegria, di rinascita, di orgoglio cittadino. Colpisce nel segno l’annuncio di una stagione diversa che va ad iniziare per il monumento simbolo della città. Resterà aperto gratuitamente per i piacentini e per i turisti in tutti i week end a venire, grazie all’aiuto di Auser e di Touring Club, annuncia l’assessore Christian Fiazza (Cultura). L’inaugurazione di questa nuova vita per il palazzo ha richiamato una folla nel salone monumentale destinato a diventare in centro permanente di eventi, e qui si sono esibite le danzatrici vestite da hostess de “La Stanza di Danza” e il quintetto “RinasciMusica” che ha inondato il Gotico di note rinascimentali. Per i più tecnologici l’App “Gotico Piacenza” permetterà un tuffo nel passato di questo edificio e della piazza, con effetti visivi straordinari. E affascinano le foto in bianco e nero di Bruno Del Papa su Palazzo Gotico negli Anni Cinquanta, quando ospitava mostre commerciali, in pieno stile da boom economico.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà