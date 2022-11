Cristian Camisa eletto all’unanimità presidente nazionale di Confapi

Cristian Camisa, 48 anni, è il nuovo presidente nazionale di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria privata che a livello nazionale conta oltre 116mila imprese e oltre un milione di lavoratori, ed è titolare di 13 contratti collettivi di lavoro.

L’elezione è avvenuta all’Hotel Parco dei Principi a Roma davanti a 400 delegati provenienti da tutta Italia. Camisa è stato per otto anni presidente provinciale di Confapi Industria e ha contributo alla crescita esponenziale dell’associazione che oggi è un punto di riferimento imprescindibile della rappresentanza dell’industria piacentina.

Sposato con Michela e padre di due figli, Matilde e Leonardo, Camisa ha fatto una lunga esperienza associativa a Roma arrivando prima alla giunta di presidenza nazionale e due anni fa è diventato vice presidente. Ha partecipato in tale veste ad audizioni sulla legge di bilancio e incontri con il Governo su temi di particolare rilevanza. Ha inoltre rappresentato in diverse occasioni la piccola e media industria italiana al Parlamento Europeo come relatore. Per la prima volta nella storia, la Confederazione della piccola e media industria privata ha un presidente piacentino.

E’ il secondo piacentino in pochi mesi ad arrivare così in alto dopo l’elezione di Dario Costantino a presidente nazionale di Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato).