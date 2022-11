Villanova, passaggi a livello verso la soppressione. Domani vertice sulla “45”

“La prossima primavera inizieranno i lavori di soppressione dei passaggi a livello della linea Fidenza-Cremona nel territorio comunale di Villanova”. Lo ha fatto sapere il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Lodovico Albasi nella seduta di mercoledì 9 novembre illustrando il punto all’ordine del giorno dedicato alla convenzione tra la Provincia di Piacenza, Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Villanova.

Durante il consiglio, guidato dalla presidente Monica Patelli si è parlato anche di offerta scolastica (non sono previste novità per il prossimo anno, come riferito dal consigliere delegato Patrizia Calza) e di sviluppo economico.

Il consigliere Giampaolo Maloberti ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza della Statale 45, in particolare nel tratto del comune di Rivergaro, nell’arco di 15 anni le vittime sono state 20, l’ultima domenica scorsa quando a perdere la vita è stato un 28enne. A tal proposito, il consigliere delegato alla Viabilità, Lodovico Albasi ha fatto sapere che domani in prefettura è in programma un vertice sulla sicurezza del tratto di Statale 45.